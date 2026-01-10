Milica se oglasila nakon skandala na krštenju ćerke: "Terza je krenuo divlja! Parohija će da tuži zbog..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Milica se oglasila nakon skandala na krštenju ćerke: "Terza je krenuo divlja! Parohija će da tuži zbog..."

Bivša zadrugarka Milica Veličković otkrila je svoju stranu priče nakon skandala sa krštenja njene i Terzine ćerke Barbare.

Devojčicin otac, Borislav Terzić Terza, izjavio da ga je Milica izbacila iz crkve, a ona je otkrila šta se zapravo desilo. - Nisam izbacila njega već novinare i ozvučenje, a on je krišom uneo bubicu. Pitala sam ga tri puta da li je ozvučen, rekao je ne, ali je lagao. Nema veze. Parohija je rekla da će da me tuži zbog nedozvoljenog snimanja. Nisam to odobrila, ne znam ni šta sam mu pričala. Bilo mi je gnusno da to ide u prenos. Nije prevario mene, prevario je crkvu,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Terzina porodica je besna na Milicu" Munjez nakon skandala na krštenju ćerke Milice Veličković i Terze otkrio šta se…

"Terzina porodica je besna na Milicu" Munjez nakon skandala na krštenju ćerke Milice Veličković i Terze otkrio šta se dešavalo: "Zamislite da su njegovi došli, šta bi bilo" (video)

Blic pre 48 minuta
Skandal na krštenju ćerke Milice i Terze: Izbacila ga iz crkve usred svečane ceremonije: "Sve ste videli" (video)

Skandal na krštenju ćerke Milice i Terze: Izbacila ga iz crkve usred svečane ceremonije: "Sve ste videli" (video)

Blic pre 1 sat
"Parohija me tuži zbog Terze": Milica Veličković se oglasila nakon skandala u crkvi, bivši došao ozvučen i sve snimao

"Parohija me tuži zbog Terze": Milica Veličković se oglasila nakon skandala u crkvi, bivši došao ozvučen i sve snimao

Mondo pre 1 sat
"Zamislite da su njegovi drugovi došli, šta bi bilo!" Munjez nakon skandala na krštenju ćerke Milice i Terze otkrio šta se…

"Zamislite da su njegovi drugovi došli, šta bi bilo!" Munjez nakon skandala na krštenju ćerke Milice i Terze otkrio šta se dešavalo: Njegova porodica je...

Kurir pre 32 minuta
"Parohija me tuži zbog Terze" Milica Veličković šokirala nakon skandala u crkvi na krštenju ćerke: Krenuo je da divlja, bilo…

"Parohija me tuži zbog Terze" Milica Veličković šokirala nakon skandala u crkvi na krštenju ćerke: Krenuo je da divlja, bilo je...

Kurir pre 1 sat
(Video) Milica Veličković stigla besna ispred restorana: Gosti dolaze, sve je spremno za slavlje nakon skandala sa Terzom na…

(Video) Milica Veličković stigla besna ispred restorana: Gosti dolaze, sve je spremno za slavlje nakon skandala sa Terzom na krštenju male Barbare

Blic pre 2 sata
"Parohija me tuži zbog Terze" Milica Veličković nakon skandala u crkvi na krštenju ćerke: "Beba je plakala, on je divljao"…

"Parohija me tuži zbog Terze" Milica Veličković nakon skandala u crkvi na krštenju ćerke: "Beba je plakala, on je divljao" (video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ELITAmilica velickovicelita 9

Zabava, najnovije vesti »

Čitav univerzum kroz jedan novobeogradski prozor

Čitav univerzum kroz jedan novobeogradski prozor

N1 Info pre 8 minuta
(Foto) Ovo je prsten kojim je Kasper verio Draganu Spasojević. Isplivali detalji njihove veze: "Želeo je decu, verio je dok su…

(Foto) Ovo je prsten kojim je Kasper verio Draganu Spasojević. Isplivali detalji njihove veze: "Želeo je decu, verio je dok su bili u Crnoj Gori"

Blic pre 22 minuta
Pretio tužbom doktorki pred smrt, pokazao slike pre i posle: estradni frizer poručivao: "Štitite se od tužbe jer kažete da će…

Pretio tužbom doktorki pred smrt, pokazao slike pre i posle: estradni frizer poručivao: "Štitite se od tužbe jer kažete da će se izjava smatrati lažnom"

Blic pre 8 minuta
Bogdan Bogdanović bacio oko na Breskvicu. Njegov potez prema pevačici iznenadio sve, a ona mu uzvratila: Svi se pitaju kako će…

Bogdan Bogdanović bacio oko na Breskvicu. Njegov potez prema pevačici iznenadio sve, a ona mu uzvratila: Svi se pitaju kako će njen dečko reagovati

Blic pre 23 minuta
Rijaliti učesnica ima roze kuću i auto. Sad otišla na estetsku intervenciju, a svi misle da je sa ovim preterala (foto)

Rijaliti učesnica ima roze kuću i auto. Sad otišla na estetsku intervenciju, a svi misle da je sa ovim preterala (foto)

Blic pre 22 minuta