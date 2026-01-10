Milica se oglasila nakon skandala na krštenju ćerke: "Terza je krenuo divlja! Parohija će da tuži zbog..."

Bivša zadrugarka Milica Veličković otkrila je svoju stranu priče nakon skandala sa krštenja njene i Terzine ćerke Barbare.

Devojčicin otac, Borislav Terzić Terza, izjavio da ga je Milica izbacila iz crkve, a ona je otkrila šta se zapravo desilo. - Nisam izbacila njega već novinare i ozvučenje, a on je krišom uneo bubicu. Pitala sam ga tri puta da li je ozvučen, rekao je ne, ali je lagao. Nema veze. Parohija je rekla da će da me tuži zbog nedozvoljenog snimanja. Nisam to odobrila, ne znam ni šta sam mu pričala. Bilo mi je gnusno da to ide u prenos. Nije prevario mene, prevario je crkvu,