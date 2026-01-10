Promenjen termin: Poznato kada možete gledati kviz "Superpotera"

Promenjen termin: Poznato kada možete gledati kviz "Superpotera"

I ove subote nas očekuje kviz " Superpotera" na Prvom programu RTS-a.

Ovog puta, u drugom terminu. Zbog utakmice prvog kola Evropskog prvenstva za vaterpoliste između Srbije i Holandije u Beogradskoj areni, koja je na programu u 20:20 na RTS-u 1, popularni kviz ćemo umesto od 21 čas gledati u 21:50. "Znanje, taktika i brzina - ništa manje ne prolazi! Ove subote proveravamo ko je od takmičara u novogodišnjoj noći poželeo pobedu u Superpoteri, kome će se ta želja ostvariti, a kome su Tragači umesto poklona ipak upakovali poraz! Čeka
VaterpoloEvropsko prvenstvoRTSHolandijaBeogradska ArenaEvropsko prvenstvo u vaterpolu

