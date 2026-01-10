U emisiju "Nikad nije kasno" stižu promene: Ovo poznato lice sedeće sa folkerom u "sudijskim" stolicama

Telegraf
U muzičkom takmičenju " Nikad nije kasno" ove nedelje dolazi do promene u sastavu stručnog žirija.

Pored neizostavnog člana Saše Miloševića Mareta, u stolicama žirija naći će se još dva poznata lica. Naime, stručnom timu pridružiće se folker Radiša Trajković Đani, kao i članica žirija "Zvezda Granda", pevačica Snežana Đurišić. U ovoj epizodi, Aleksandar Kabiljo će otkriti kako je jedna pesma bila presudna za upoznavanje srodne duše, dok će takmičarka Biljana Prokić podeliti svoju potresnu ispovest o borbi sa nasiljem.
