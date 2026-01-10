"Vladajući evropski idioti žele rat..." Medvedev objavio snimak ruskog napada kao upozorenje evropskim zvaničnicima

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev objavio je snimak ruskog napada na zapadnu Ukrajinu, koji je uključivao upotrebu sistema "orešnik", kao upozorenje evropskim zvaničnicima koji, kako je naveo, promovišu ideju o raspoređivanju NATO i evropskih trupa u Ukrajini.

"Na kraju krajeva, vladajući evropski idioti žele rat u Evropi. Rečeno je hiljadu puta: Rusija neće prihvatiti nikakve evropske ili NATO trupe u Ukrajini, ali ne, 'Mikron' (francuski predsednik Emanuel Makron) nastavlja da širi ovu jadnu glupost. Pa, onda, suočimo se s tim. Ovo je ono što ćete dobiti", napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks, prilažući snimak sa nadzornih kamera napada raketnim sistemom "orešnik", prenosi agencija RIA Novosti.