"Vladajući evropski idioti žele rat..." Medvedev objavio snimak ruskog napada kao upozorenje evropskim zvaničnicima

Večernje novosti pre 1 sat
"Vladajući evropski idioti žele rat..." Medvedev objavio snimak ruskog napada kao upozorenje evropskim zvaničnicima

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev objavio je snimak ruskog napada na zapadnu Ukrajinu, koji je uključivao upotrebu sistema "orešnik", kao upozorenje evropskim zvaničnicima koji, kako je naveo, promovišu ideju o raspoređivanju NATO i evropskih trupa u Ukrajini.

Foto: Profimedia "Na kraju krajeva, vladajući evropski idioti žele rat u Evropi. Rečeno je hiljadu puta: Rusija neće prihvatiti nikakve evropske ili NATO trupe u Ukrajini, ali ne, 'Mikron' (francuski predsednik Emanuel Makron) nastavlja da širi ovu jadnu glupost. Pa, onda, suočimo se s tim. Ovo je ono što ćete dobiti", napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks, prilažući snimak sa nadzornih kamera napada raketnim sistemom "orešnik", prenosi agencija RIA Novosti.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Tramp otkriva da li Vašington planira hapšenje Putina; Medvedev objavio snimak napada "orešnikom"

Tramp otkriva da li Vašington planira hapšenje Putina; Medvedev objavio snimak napada "orešnikom"

RTS pre 19 minuta
Uživo: Rat u Ukrajini Generalštab: Ukrajinske odbrambene snage napale skladište nafte u Rusiji

Uživo: Rat u Ukrajini Generalštab: Ukrajinske odbrambene snage napale skladište nafte u Rusiji

Euronews pre 1 sat
Ukrajina tvrdi da je uništila rusko skladište nafte u Volgogradskoj oblasti

Ukrajina tvrdi da je uništila rusko skladište nafte u Volgogradskoj oblasti

Politika pre 44 minuta
Medvedev objavio snimak rakete Orešnik: „Evropa želi rat, ovo će dobiti“

Medvedev objavio snimak rakete Orešnik: „Evropa želi rat, ovo će dobiti“

Danas pre 2 sata
Medvedev podvukao crvene linije: Hiljadu puta smo to rekli, Rusija ne prihvata prisustvo NATO-a u Ukrajini

Medvedev podvukao crvene linije: Hiljadu puta smo to rekli, Rusija ne prihvata prisustvo NATO-a u Ukrajini

Večernje novosti pre 1 sat
Ponovo gaženje: Rusija gađala opet energetski sektor Ukrajine

Ponovo gaženje: Rusija gađala opet energetski sektor Ukrajine

Pravda pre 3 sata
Kremlj upozorava: Sledi odmazda (VIDEO)

Kremlj upozorava: Sledi odmazda (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOSavet bezbednostiDmitrij MedvedevUkrajinaDimitrij MedvedevRusijaEmanuel MakronEvropaRat u Ukrajiniorešnik

Svet, najnovije vesti »

Masovni protesti u Iranu traju dve nedelje uz rast broja žrtava i pojačanu represiju

Masovni protesti u Iranu traju dve nedelje uz rast broja žrtava i pojačanu represiju

Naslovi.ai pre 9 minuta
Dve nedelje protesta u Iranu, stradalo 65 osoba, dok je više od 2.300 uhapšeno: Stejt Department upozorio „ne igrajte se sa…

Dve nedelje protesta u Iranu, stradalo 65 osoba, dok je više od 2.300 uhapšeno: Stejt Department upozorio „ne igrajte se sa Trampom“

Danas pre 4 minuta
Mediji: Telefonski razgovor Trampa i Petra sprečio eskalaciju tenzija

Mediji: Telefonski razgovor Trampa i Petra sprečio eskalaciju tenzija

RTV pre 14 minuta
Telefonski razgovor Trampa i kolumbijskog predsednika sprečio eskalaciju tenzija

Telefonski razgovor Trampa i kolumbijskog predsednika sprečio eskalaciju tenzija

NIN pre 19 minuta
I iznad Trampa stoje "gospodari univerzuma": Svet na prekretnici - 6 globalnih scenarija za 2026.

I iznad Trampa stoje "gospodari univerzuma": Svet na prekretnici - 6 globalnih scenarija za 2026.

Euronews pre 9 minuta