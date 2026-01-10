Zašto Tramp želi Grenland? Novinar postavio pitanje Donaldu, pa dobio oštar odgovor - "Morate ga posedovati..."

Večernje novosti pre 3 sata
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da želi Grenland kako bi ga zaštitio od Rusije i Kine.

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da želi Grenland kako bi ga zaštitio od Rusije i Kine.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein Nakon sastanka sa predstavnicima američke naftne industrije u Beloj kući, a na pitanje novinara zašto želi da poseduje Grenland, a ne samo da proširi američko vojno prisustvo tamo, Tramp je odgovorio da se nešto svoje brani drugačije nego nešto što je samo zakupljeno. - Kada ga posedujemo, branimo ga. Ne branite zakupljeno na isti način. Morate ga posedovati - rekao je Tramp, a prenosi En-Bi-Si. Poručio je da neće dozvoliti Rusiji
