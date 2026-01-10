Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji

Isporuke novog naoružanja i vojna saradnja Prištine sa pojedinim državama ukazuju na intenzivnu militarizaciju Kosova i Metohije i nose ozbiljne bezbednosne rizike, rekao je za RTS predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. Kompletna militarizacija Kosova i Metohije Direktna pretnja opstanku srpskog naroda

I na Badnji dan u Prištinu je stiglo novo naoružanje – protivoklopni raketni sistemi OMTAS iz Turske. Ta isporuka, kako se navodi, deo je šireg procesa jačanja vojnih kapaciteta takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga, koji obuhvata naoružavanje, obuku i povećanje vojnog budžeta. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ističe za RTS da je od početka završne faze transformacije KBS-a intenzivirano opremanje i obuka te formacije,