Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji

Vesti online pre 37 minuta  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji

Isporuke novog naoružanja i vojna saradnja Prištine sa pojedinim državama ukazuju na intenzivnu militarizaciju Kosova i Metohije i nose ozbiljne bezbednosne rizike, rekao je za RTS predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. Kompletna militarizacija Kosova i Metohije Direktna pretnja opstanku srpskog naroda

I na Badnji dan u Prištinu je stiglo novo naoružanje – protivoklopni raketni sistemi OMTAS iz Turske. Ta isporuka, kako se navodi, deo je šireg procesa jačanja vojnih kapaciteta takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga, koji obuhvata naoružavanje, obuku i povećanje vojnog budžeta. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ističe za RTS da je od početka završne faze transformacije KBS-a intenzivirano opremanje i obuka te formacije,
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Drecun: Isporuke novog naoružanja Prištini nose ozbiljne bezbednosne rizike

Drecun: Isporuke novog naoružanja Prištini nose ozbiljne bezbednosne rizike

RTV pre 17 minuta
Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na KiM

Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na KiM

Blic pre 28 minuta
Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji

Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoRTSBudžetMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaBadnji danTurskasrbijavesti

Politika, najnovije vesti »

Lazović: Vlast se valja u blatu na proslavi Informera, privlači svoje radikalsko jezgro

Lazović: Vlast se valja u blatu na proslavi Informera, privlači svoje radikalsko jezgro

Radio 021 pre 12 minuta
Lazović: Vlast se valja u blatu na odvratnoj proslavi, privlači svoje iskonsko radikalsko jezgro

Lazović: Vlast se valja u blatu na odvratnoj proslavi, privlači svoje iskonsko radikalsko jezgro

N1 Info pre 27 minuta
Drecun: Isporuke novog naoružanja Prištini nose ozbiljne bezbednosne rizike

Drecun: Isporuke novog naoružanja Prištini nose ozbiljne bezbednosne rizike

RTV pre 17 minuta
Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na KiM

Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na KiM

Blic pre 28 minuta
Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji

Drecun: Militarizacija Prištine direktna pretnja bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji

Vesti online pre 37 minuta