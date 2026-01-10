Otvaranje izložbe radova sa Letnjeg ateljea u ponedeljak u Galeriji NU

Izložba radova likovnih umetnika sa prošlogodišnjeg Letnjeg ateljae Narodnog univerziteta, biće otvorena u ponedeljak 12. januara, u galeriji ove ustanove u 19 časova.

Letnji atelje 2025. je ove godine otvoren 10. avgusta i trajao je do kraja meseca, uz učešće tridesetak slikara. Letnji atelje je umetnički projekat, koji se realizuje svakog avgusta, počev od 2014. godine. Cilj mu je, kako navode sa NU, da pruži platformu za umetničke eksperimente, razmenu znanja i interakciju kako među afirmisanim, tako i među umetnicima amaterima i decom. Radovi se tradicionalno prezentuju ljubiteljima likovne umetnosti u Vranju na godišnjoj