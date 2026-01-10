Studenti s lopatama: Posle Beograda, akcija čišćenja snega i u Novom Sadu

Vreme pre 52 minuta
Studenti s lopatama: Posle Beograda, akcija čišćenja snega i u Novom Sadu

Posle Beograda, i studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu organizuju akciju čišćenja snega u tom gradu

Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu pozvali su na dvodnevnu akciju čišćenja snega na više lokacija. Kako su naveli u pozivu, akcija se organizuje u subotu i nedelju, 10. i 11. januara. U subotu, 10. januara, čistiće se na nekoliko lokacija. Od 10 sati je predviđeno okupljanje ispred male i velike škole „Jovan Dučić”, od 11h će se čistiti okolina Dunavskog parka, Riblje pijace i Keja (ugao sa Miloša Bajića), a u isto vreme je predviđeno i okupljanje i čišćenje
