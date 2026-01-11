Rallye Monte Carlo 2026 - Fabrički timovi intenzivirali testiranja (VIDEO)

Najbolji reli vozači na svetu već bruse asfalt u južnoj Francuskoj, pripremajući se za prvo takmičenje u FIA WRC kalendaru 2026 - Rallye Monte Carlo 2026...

Testove realizuju sva tri fabrička tima: Toyota Gazoo Racing World Rally Team, Hyundai Shell Mobis World Rally Team i M-Sport Ford Word Rally Team. Nakon što je staza u četvrtak bila potpuno prekrivena snegom, vremenski uslovi u petak i subotu značajno su se promenili i približili uslovima koje možemo očekivati na Rallye Monte Carlo 2026, a to znači kombinacija mokrih i suvih deonica sa sekcijama koje su potpuno prekrivene snegom i ledom. VIDEO 1: VIDEO 2: VIDEO 3: