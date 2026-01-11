Evropske demokrate: Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju

Beta pre 2 sata

Evropska demokratska partija ocenilo je danas kao namernu provokaciju i širenje mržnje pesmu koja je pevana na prorežimskoj televiziji Informer tokom božićnog programa.

Navode da je u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i visokih partijskih zvaničnika, izvedena pesma sa tekstom "Turkinja se pred džamijom klela da je samo Srbina volela".

"Ovo prevazilazi loš ukus i nepoštovanje manjina ili susednih zemalja. Kako globalne tenzije rastu, čini se da je rukovodstvo Srbije sve više neuravnoteženo: nacionalistička simbolika dominira javnim prostorom, izdaci za vojsku rastu, a demokratska ograničenja slabe", napisali su u saopštenju na Iksu.

Dodaju da umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju, podstičući unutrašnju polarizaciju i nepoverenje u inostranstvu.

"Moguća je druga Srbija - studenti i građani u to veruju, i mi takođe", naveli su.

(Beta, 11.01.2026)

Povezane vesti »

Evropske demokrate: „Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju“ Novo

Evropske demokrate: „Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju“ Novo

REUC pre 26 minuta
Evropske demokrate: „Vučićeva Srbija bira izolaciju, ali moguća je druga Srbija – studenti i građani u to veruju, i mi takođe“…

Evropske demokrate: „Vučićeva Srbija bira izolaciju, ali moguća je druga Srbija – studenti i građani u to veruju, i mi takođe“

Nova pre 37 minuta
Evropske demokrate: Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju

Evropske demokrate: Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju

Danas pre 2 sata
Evropske demokrate: Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju

Evropske demokrate: Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju

Radio sto plus pre 2 sata
Evropske demokrate: Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju

Evropske demokrate: Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Vučić

Društvo, najnovije vesti »

Kakvo je trenutno stanje vremena i vodostaja u Srbiji - u Sjenici 40 cm snega, najhladnije na Kopaoniku

Kakvo je trenutno stanje vremena i vodostaja u Srbiji - u Sjenici 40 cm snega, najhladnije na Kopaoniku

N1 Info pre 7 minuta
Evropske demokrate: „Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju“ Novo

Evropske demokrate: „Umesto da se približava Evropi, Vučićeva Srbija bira izolaciju“ Novo

REUC pre 26 minuta
Predsednik kao grogirani bokser

Predsednik kao grogirani bokser

Danas pre 27 minuta
Patrijarh Porfirije bogoslužio u Kamendolu i osveštao temelje Parohijskog doma

Patrijarh Porfirije bogoslužio u Kamendolu i osveštao temelje Parohijskog doma

RTV pre 7 minuta
Sutra u Novom Sadu ledeno i pretežno sunčano

Sutra u Novom Sadu ledeno i pretežno sunčano

Radio 021 pre 22 minuta