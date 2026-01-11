Niškim planinarima koji pešače do Krfa zabranjen ulaz na Kosovo na godinu dana

Beta pre 3 sata

Planinarima niškog udruženja "Stazama slavnih predaka", koji će pešice preći put do Krfa kojim se povlačila srpska vojska 1915-16. godine, na godinu dana je zabranjen ulaz na Kosovo.

Milan Lapčević iz sedmočlane grupe planinara kazao je da ih je kosovska policija na putu od Gračanice do granice sa Crnom Gorom nekoliko puta presretala i proveravala i da ih je na prelazu "Kula" ka Rožaju zadržala dva sata i saopštila da im je u narednih godinu dana zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju.

Oni su juče krenuli iz Pećke patrijaršije na marš dug 200 kilometara.

{Related:237375}

"Prvi dan marša bio je prava replika onih teških dana pre 110 godina jer je hladna kiša lila cele noći i jutra, a onda prešla u težak, vlažan sneg i u pravu mećavu. Sneg pada bez prestanka, na Čakoru ga ima više od 70 centimetara, ali kada su ciljevi uzvišeni, a volja čelična, prepreke su samo usputna spoticanja. Idemo dalje", kazao je Lapčević.

Sedmoro planinara i planinarki iz Niša krenulo je na marš kako bi "podsetili javnost Srbije kakvu su žrtvu podneli preci povlačeći se preko Albanije" i da je tada više od 240.000 srpskih vojnika i civila stradalo.

Odredište im je Skadar gde će posetiti Srpsko groblje i odati poštu stradalima a 15. januara će otići na Krf i prisustvovati akademiji kojom će biti obeleženo 110 godina iskrcavanja srpske vojske.

Na ostrvo Vido otići će 16. januara kako bi položili vence u "Plavu grobnicu".

Udruženje "Stazama slavnih predaka" organizovalo je marš i pre 10 godina, na stogodišnjicu povlačenja srpske vojske preko Albanije.

(Beta, 11.01.2026)