Šef francuske diplomatije pozvao SAD da prekinu sa ucenjivanjem oko Grenlanda

Beta pre 3 sata

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) pozvao je SAD da "prekinu sa ucenjivanjem" u nameri da dobiju direktnu kontrolu nad Grenlandom, teritorijom pod danskom jurisdikcijom, u intervjuu koji je prenelo nekoliko evropskih medija, među kojima francuski list Uest-France (Ouest-France).

Baro je rekao da ne veruje u američku vojnu intervenciju zauzimanja Grenlanda, kako je predložio predsednik Donald Tramp (Trump), dodajući da "ništa ne može da opravda" takvu operaciju.

"Grenland je evropska teritorija, pod zaštitom NATO-a", rekao je Baro.

Francuski ministar je dodao da "Evropljani imaju veoma moćna sredstva da brane svoje interese".

"Ta ucena mora da prestane", rekao je Baro u intervjuu koji su preneli i nemački list Funke i poljski list Gazeta Viborča.

(Beta, 11.01.2026)

Ključne reči

DanskaDonald TrampFrancuska

