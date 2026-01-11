EDS: U Ivanjici uskoro dobija struju i preostalih 900 potrošača

Kvar na dalekovodu 110 kV Arilje-Ivanjica je otklonjen, a električna energija se postepeno uključuje radi stabilizacije mreže Teške vremenske prilike uzrokovale su prekide električne energije i u drugim regionima, gde ekipe aktivno rade na sanaciji kvarova Veći deo gradskog područja Ivanjice dobio je struju, a Elektrodistribucija Srbije saopštila je da još samo 900 potrošača nema električnu energiju ali da će i oni uskoro biti priključeni na mrežu. Električna