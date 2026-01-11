(Foto) Pada sneg u Beogradu! Temperatura u minusu, sve je zaleđeno, RHMZ izdao posebno upozorenje za prestonicu

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je veoma hladno vreme sa maksimalnom temperaturom od -3 stepeni Celzijusa Do kraja dana očekuje se razvedravanje u drugom delu dana Sneg u Beogradu počeo je da pada oko 14 časova, dok se do kraja dana očekuje veoma hladno vreme, tačnije ledeni dani, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ). - Na području Beograda umereno oblačno i veoma hladno uz moguće kratkotrajno provejavanje slabog snega sa