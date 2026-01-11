(Foto) Snežna mećava okovala ovaj deo Srbije! Slike sa lica mesta: Jak vetar nanosi sneg koji ne prestaje da pada, šleperima zabranjen saobraćaj

Jak vetar i niske temperature dodatno otežavaju čišćenje puteva, stvarajući snežne nanose Na teritoriji Moravičkog okruga za sada nije prijavljeno većih problema u saobraćaju Sneg na području Zlatiborskog okruga pada duže od 24 sata, sve vreme na terenu angažovani su nadležne službe putara koje rade na raščišćavanju glavnih putnih pravaca u ovom delu Srbije. Preko Zlatibora i Tare i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za šlepere. - Sneg i dalja pada, put preko