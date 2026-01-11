"Sa tatine strane" Milica Veličković objavila snimak sa proslave ćerkinog krštenja i potkačila Terzu: Njegov prijatelj uzeo mikrofon i zapevao (video)

Blic pre 1 sat
"Sa tatine strane" Milica Veličković objavila snimak sa proslave ćerkinog krštenja i potkačila Terzu: Njegov prijatelj uzeo…

Milica Veličković danas je krstila ćerku Barbaru, a potom organizovala i slavlje tim povodom na kojem nije bio prisutan devojčicin otac Borislav Terzić Terza.

Njih dvoje su se sukobili u crkvi, a delić atmosfere sa žurke bivša rijaliti učesnica podelila je na društvenim mrežama. Milica je snimila Terzinog prijatelja Danijela Dujkovića Munjeza kako peva Đanijevu pesmu "Da li znaš" dok ostali gosti oko njega đuskaju i sjajno se provode. - Evo čovek sa tatine strane - napisala je Milica Veličković uz emotikone koji plaču od smeha. Podsetimo, Munjez je za "Blic" otkrio detalje sukoba sa krštenja nakon što je Terza izjavio da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nakon skandala u crkvi, Milica Veličković odrešila kesu i napravila gala slavlje za ćerku: Barbara u barbi roze haljinici, a…

Nakon skandala u crkvi, Milica Veličković odrešila kesu i napravila gala slavlje za ćerku: Barbara u barbi roze haljinici, a tek da vidite tortu sa krunom - sve je kao iz bajke

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Bacate kore od banane, a one mogu da vrate sjaj koži i srebru za minut - evo i kako

Bacate kore od banane, a one mogu da vrate sjaj koži i srebru za minut - evo i kako

Blic pre 58 minuta
Pila sam vodu sa limunom svako jutro 14 dana: Rezultati su me iznenadili, ali ne kako sam očekivala!

Pila sam vodu sa limunom svako jutro 14 dana: Rezultati su me iznenadili, ali ne kako sam očekivala!

Kurir pre 48 minuta
Na bini provokativna, a napolju zakamuflirana: Voditeljka Zvezda Granda ovako izgleda na snegu, Ana Sević uživa u zimskom…

Na bini provokativna, a napolju zakamuflirana: Voditeljka Zvezda Granda ovako izgleda na snegu, Ana Sević uživa u zimskom vremenu (foto)

Blic pre 2 sata
Milica Dabović sa dečkom i sinom na drugom kontinentu Zajedno poziraju, a ovako košarkašica priča o Milanu: "Rodiću mu petoro…

Milica Dabović sa dečkom i sinom na drugom kontinentu Zajedno poziraju, a ovako košarkašica priča o Milanu: "Rodiću mu petoro dece"

Blic pre 2 sata
Ljudi bacaju novac na hemiju, a rđu sa slavina skida obična aluminijumska folija - evo i kako

Ljudi bacaju novac na hemiju, a rđu sa slavina skida obična aluminijumska folija - evo i kako

Blic pre 1 sat