"Vrata su bila zaključana iznutra" Oglasio se vlasnik bara u Švajcarskoj u kojem je poginulo 40 ljudi: "Saznao sam za to nakon požara"

Suvlasnik bara Žak Moreti izjavio je da su vrata za hitne slučajeve bila zaključana iznutra tokom incidenta Suvlasnici bara se suočavaju sa optužbama za ubistvo iz nehata, povrede iz nehata i izazivanje požara Vlasnik švajcarskog bara u Kran-Montani, u kojem je tokom proslave Nove godine poginulo 40 ljudi, izjavio je istražiteljima da su vrata za pomoć gostima bila zaključana iznutra. Prema izveštajima iz policije, Moreti je rekao da je saznao za zaključana vrata