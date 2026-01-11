Iran preti SAD i Izraelu dok protesti ulaze u treću nedelju

Teheran je upozorio SAD i Izrael da se ne mešaju u proteste u Iranu, dok pokušava da umiri nezadovoljstvo građana jer demonstracije sada već ulaze u treću nedelju, a broj poginulih raste.

Širom zemlje protesti su se intenzivirali nakon što je Reza Pahlavi, koji živi u egzilu i sin je svrgnutog iranskog šaha, pozvao građane da zauzmu gradske centre i stupe u štrajk. Od početka nemira 28. decembra, predsednik SAD Donald Trump je više puta upozoravao iranski režim da ne otvara vatru na demonstrante, a "New York Times" je objavio da je predsednik u proteklih nekoliko dana informisan o novim opcijama za izvođenje vojnih udara. Organizacija Iran Human