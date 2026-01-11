Crna Gora pobedila Maltu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Reprezentacija Crne Gore je bila je bolja od selekcije Malte rezultatom 21:12 (6:5, 5:0,5:4, 5:3) u meču Evropskog prvenstva u vaterpolu.

Izabranici Dejana Savića su već tokom druge deonice faktički obezbedili trijumf, jer su sa 5:0 dobili pomenuti deo igre i poveli 11:5, a do kraja su sigurno čuvali prednost. U redovima Crne Gore su Strahinja Gojković, Dušan Matković i Vladan Spaić postigli po tri gola, dok je Stivi Kamileri dao četiri gola za Maltu. U grupi A se pored ove dve selekcije nalaze još i Mađarska i Francuska, a Mađari su bili bolji u međusobnom okršaju 15:7 (4:1, 6:4, 2:0, 3:2).