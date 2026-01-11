Gori skladište nafte u Rusiji: Ukrajina izvela napad dronovima u Volgogradskoj oblasti

Danas pre 29 minuta  |  Beta
Gori skladište nafte u Rusiji: Ukrajina izvela napad dronovima u Volgogradskoj oblasti

Napad ukrajinskog drona izazvao je požar u ruskom skladištu nafte u Oktjabrskom okrugu, u južnom Volgogradskom regionu, saopštile su danas lokalne vlasti.

Regionalni guverner Andrej Bočarov je u poruci na Telegramu naveo da nije bilo prijavljenih žrtava, dok su ljudi koji žive u blizini evakuisani. Ukrajinska vojska je potvrdila da je sprovela niz noćnih napada na rusku logističku infrastrukturu, uključujući skladište nafte na ruskoj teritoriji i objekte vezane za dronove na okupiranim teritorijama. Ta operacija je deo strategije Kijeva da poremeti logističke i tehnološke mogućnosti ruske vojske daleko iza linija
Danas pre 29 minuta
