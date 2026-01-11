Nikaragvanska vlada oslobodila desetine političkih zatvorenika na zahtev američke ambasade

Danas pre 29 minuta  |  Beta
Nikaragvanska vlada oslobodila je nekoliko desetina ljudi nakon što se američka ambasada u Managvi založila za oslobađanje političkih zatvorenika, navodi se u saopštenju objavljenom u subotu u državnim medijima Nikaragve.

Američka diplomatska misija u Managvi je u petak, u poruci na platformi Iks (X) izrazila žaljenje što je više od 60 ljudi nepravedno pritvoreno u Nikaragvi, dok je Venecuela oslobodila veliki broj političkih zatvorenika posle otmice Nikolasa Madura (Nicolas). Na zvaničnom sajtu 19 Digital, nikaragvanska vlada je danas saopštila da su se desetine ljudi koji su bili u nacionalnom zatvorskom sistemu vratile kući i ponovo su se spojile sa svojim porodicama. Drugi
