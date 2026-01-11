Pozivaju na uspostavljanje nezavisne države: Pristalice separatističke grupe koju podržavaju UAE na skupu na jugu Jemena

Nekoliko hiljada Jemenaca okupilo se danas u južnom gradu Adenu u znak podrške separatističkoj grupi koju podržavaju Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), dan nakon što se ona raspustila posle sukoba sa snagama međunarodno priznate jemenske vlade.

Pristalice Južnog tranzicionog saveta (STC) okupile su se u svom uporištu, okrugu Hor Maksar, gde se nalazi međunarodni aerodrom u Adenu. Naoružane grupe lojalne STC-u obezbedile su područje protesta, prema novinaru Asošijejted presa u Hor Maksaru. Demonstranti su skandirali slogane protiv Saudijske Arabije i jemenske međunarodno priznate vlade. Mahali su zastavama južnog Jemena, koji je bio nezavisna država između 1967. i 1990. godine. Organizatori protesta su u