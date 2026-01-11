Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije nakon pobede nad Holandijom: Bili smo daleko ispod naših mogućnosti

Danas
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović rekao je da je njegova ekipa u večerašnjoj utakmici Evropskog prvenstva protiv Holandije bila daleko ispod svojih mogućnosti i dodao da se nada reakciji igrača na meču protiv Španije. „Nije smelo da peterci reševaju.

Rekli smo da su nezgodan protivnik, nismo ih potcenili. Sve je bilo do nas, nije bilo ništa pozitivno u igri. Presudila je sreća sa istekom vremena. Bili smo daleko ispod naših mogućnosti. Krivi smo za ovakvu utakmicu. Uneo se u početku neki strah, malo žurili u napad… Sada je analiza i nadam se reakciji protiv Španije“, rekao je Stevanović, preneo je Vaterpolo savez Srbije. Vaterpolisti Srbije pobedili su Holandiju posle peteraca sa 18:16, u prvom kolu Grupe C
