Veliko iznenađenje: Srbija slavila tek na peterce protiv autsajdera na startu Evropskog prvenstva

Vaterpolisti Srbije su nakon boljeg izvođenja penala slavili protiv Holandije rezultatom 18:16 (13:13) na otvaranju Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni.

Selekcija Srbije nije uspela da savlada rivala u regularnom delu igre, iako je važila za velikog favorita pred ovaj duel. Nakon nešto manje od dva minuta igre je viđen prvi gol na utakmici, kada je Dušan Mandić bio precizan. Mučili su se tokom prve četvrtine u napadu naši vaterpolisti i u dva navrata nisu iskoristili igrača više. S druge strane Holanđani su iskoristili svoje šanse i predvođeni Ten Brukom, koji je dao tri gola, vodili su sa 5:4 nakon prve deonice.