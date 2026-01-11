Veliko iznenađenje: Srbija slavila tek na peterce protiv autsajdera na startu Evropskog prvenstva

Danas pre 2 sata  |  V. R.
Vaterpolisti Srbije su nakon boljeg izvođenja penala slavili protiv Holandije rezultatom 18:16 (13:13) na otvaranju Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni.

Selekcija Srbije nije uspela da savlada rivala u regularnom delu igre, iako je važila za velikog favorita pred ovaj duel. Nakon nešto manje od dva minuta igre je viđen prvi gol na utakmici, kada je Dušan Mandić bio precizan. Mučili su se tokom prve četvrtine u napadu naši vaterpolisti i u dva navrata nisu iskoristili igrača više. S druge strane Holanđani su iskoristili svoje šanse i predvođeni Ten Brukom, koji je dao tri gola, vodili su sa 5:4 nakon prve deonice.
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije nakon pobede nad Holandijom: Bili smo daleko ispod naših mogućnosti

Danas pre 3 sata
Vaterpolista Miloš Ćuk: Igrali smo loše u odbrani, ova generacija sve mora na teži način

Danas pre 3 sata
Uspeo Kamp svih selekcija Midžora! Na Pamporovu treniralo 190 članova i polaznika

Plus online pre 1 sat
Crna Gora pobedila Maltu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Danas pre 2 sata
Veliko iznenađenje: Srbija slavila tek na peterce protiv autsajdera na startu Evropskog prvenstva

Danas pre 2 sata
Odermat pobednik veleslaloma u Adelbodenu

Sportske.net pre 2 sata
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije nakon pobede nad Holandijom: Bili smo daleko ispod naših mogućnosti

Danas pre 3 sata