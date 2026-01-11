Ovo su heroji koji spasavaju Srbiju, rizikuju živote da bi pomogli ljudima. Ivanjica ponovo ima struju.

Ivanjica - Zahvaljujući nadljudskim naporima radnika Elektrodistribucije Srbije otklanjaju se kvarovi na dalekovodu u Ivanjici.

Napajanje električnom energijom vraćaće se sukcesivno po trafostanicama. - Otklonjen je kvar na dalekovodu Arilje-Ivanjica i dalekovod je pušten u rad. Napajanje električnom energijom u Ivanjici vraćaće se sukcesivno po trafostanicama, što je neophodno zbog velike hladnoće. Ekipe EMS-a i EDS-a tokom cele noći bile su na terenu i u izuzetno teškim uslovima, po snažnoj vejavici, na nepristupačnom terenu pronašle kvar, saopšteno je iz EDS. Oni dodaju i da je u Loznici