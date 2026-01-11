Led i poledica u Beogradu: Ekipe čiste kritične ulice - gde je najopasnije i koji kolovozi su najkritičniji

Zimski uslovi u Beogradu i dalje zahtevaju oprez, ali situacija je pod kontrolom, kažu iz javnokomunalnog preduzeća.

Led na ulicama, mostovima i nadvožnjacima izaziva najveće probleme, a građanima se savetuje da prilagode brzinu i po mogućstvu ostanu kod kuće dok ekipe ne saniraju najkritičnije tačke. Tokom noći u Beogradu padala je kiša koja je u dodiru sa niskim temperaturama prelazila u led, stvarajući poledicu na ulicama, mostovima i nadvožnjacima. Inženjer Ivan Đokić ističe da su ekipe javnokomunalnog preduzeća bile stalno na terenu i da su prioritetne ulice i dalje pod