Mediji: Tramp naredio izradu plana invazije na Grenland, vojni zvaničnici se opiru

Euronews pre 22 minuta  |  Autor: Tanjug
Američki predsednik Donald Tramp naredio je komandantima američke vojske da sačine plan za invaziju na Grenland, ali se visoki vojni zvaničnici tome opiru, objavio je "Mejl on sandej", pozivajući se na izvore.

Izvori navode da su politički "jastrebovi" oko američkog predsednika, predvođeni političkim savetnikom Stivenom Milerom, toliko ohrabreni uspehom operacije hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura da žele brzo da deluju kako bi zauzeli Grenland pre nego što Rusija ili Kina naprave poteze u vezi sa tim arktičkim ostrvom. Prema izvorima, Tramp je zatražio od Zajedničke komande za specijalne operacije (JSOC) da pripremi plan invazije na Grenland, ali se
