Poznato zbog čega je poništen gol Holanđana protiv Srbije (video)

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Euronews
Poništen gol Holandije protiv Srbije u prvom kolu grupe C Evropskog prvenstva u vaterpolu, izazvao je pravu buru reakcija i brojna pitanja u javnosti, ali je krovna evropska organizacija (European Aquatics) odlučila da stavi tačku na polemike.

Podsetimo, Holanađni su u poslednjem napadu imali 14 sekundi za napad. Kas Te Rol strpljivo je čekao sam finiš akcije, uputivši efektan lob preko srpskog golmana Marka Glušca, nakon čega je usledilo kratko slavlje. Činilo se da je meč odlučen, međutim sudije su odmah signalizirale VAR proveru, koj je potom poništio pogodak. Sami igrači i gledaoci bili su zbunjeni. Posebno zbog činjenice da je u trenutku šuta Holanađanina, na semaforu ostalo 0:10. Ball still in the
Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoHolandijaEvropsko prvenstvo u vaterpoluVss

