NBA liga oštro kaznila Šrudera: Nemac suspendovan zbog nasrtanja na Dončića!

Liga morala da reaguje NBA liga je izrekla suspenziju od tri utakmice bez plate beku Sakramento Kingsa Denisu Šruderu, zbog sukoba i pokušaja fizičkog obračuna sa drugim igračem, saopšteno je u subotu uveče.

Prema zvaničnim navodima lige, Šruder je nakon poraza Kingsa od Los Anđeles Lejkersa (125:101), odigranog 28. decembra u Kripto areni, potražio i započeo konflikt u hodniku dvorane. Incident se dogodio oko 40 minuta nakon završetka utakmice, van terena i očiju publike. NBA nije želela da imenuje