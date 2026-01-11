NBA liga oštro kaznila Šrudera: Nemac suspendovan zbog nasrtanja na Dončića!

NBA liga oštro kaznila Šrudera: Nemac suspendovan zbog nasrtanja na Dončića!

Liga morala da reaguje NBA liga je izrekla suspenziju od tri utakmice bez plate beku Sakramento Kingsa Denisu Šruderu, zbog sukoba i pokušaja fizičkog obračuna sa drugim igračem, saopšteno je u subotu uveče.

Prema zvaničnim navodima lige, Šruder je nakon poraza Kingsa od Los Anđeles Lejkersa (125:101), odigranog 28. decembra u Kripto areni, potražio i započeo konflikt u hodniku dvorane. Incident se dogodio oko 40 minuta nakon završetka utakmice, van terena i očiju publike. 🤕’ didn’t have this in mind of Luka Doncic — taunting Dennis Schröder over some unsigned contract! pic.twitter.com/3WydkmCvc5 — Stephen ‡ Magyezi (@gyezi_) January 11, 2026 NBA nije želela da imenuje
