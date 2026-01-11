Partizan drhtao u nastavku, a potom se ukazao Dvejn Vašington: Studenti potpuno prišli Partizanu, profesor iz Frankfurta ih oborio!

Crno-beli izvojevali veliki trijumf! Košarkaši Partizana u nedelju od 20.30 časova u Podgorici gostovali su jednoj od najgorih abaligaških ekipa ove sezone, Studentskom centru.

Crno-beli su na ovom meču uz nekoliko većih padova u igri uspeli da slave rezultatom 78:66 u utakmicu koju je obeležio Dvejn Vašington. Studentski centar je silovito otvorio utakmicu i već u ranoj fazi poveo 11:3, koristeći lošu koncentraciju Partizana u odbrani. Ipak, crno-beli su malo po malo uspeli da se vrate u meč, stabilizuju igru i smanje zaostatak, pa je prva četvrtina završena sa svega poenom prednosti za domaći tim. 1/4 | @ABA_League round 14 |📍Morača,
