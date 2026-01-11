Sjajni Štulić nedovoljan: Pogodak srpskog reprezentativca samo uteha u porazu od Parme!

Uprkos porazu, raduje pogodak srpskog internacionalca! Fudbaleri Parme upisali su izuzetno važne bodove u borbi za opstanak, pošto su u 20. kolu Serije A slavili na teškom gostovanju protiv Lećea rezultatom 2:1, nakon velikog preokreta na stadionu Via del Mare.

Domaći tim je šokirao goste praktično iz prvog napada. Već u prvom minutu meča Nikola Štulić je iskoristio brz protok lopte po levom boku i preciznim udarcem doneo prednost Lećeu, što je potpuno poremetilo planove Parme na startu susreta. Grande girata di Štulić che sblocca subito #LecceParma 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/YeBSNhSqtw — Lega Serie A (@SerieA) January 11, 2026 Ipak, gosti su vremenom stabilizovali igru i strpljivo čekali svoju šansu. Ključni trenutak dogodio se