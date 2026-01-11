Britanija dreši kesu: London ulaže ogroman novac u pripremu vojske za raspoređivanje u Ukrajini, od cifre će vam se zavrteti u glavi!

Kurir pre 29 minuta  |  Beta)
Britanija dreši kesu: London ulaže ogroman novac u pripremu vojske za raspoređivanje u Ukrajini, od cifre će vam se zavrteti u…

Britanske vlasti izdvojiće 200 miliona funti za pripremu svojih vojnih snaga za raspoređivanje u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Britansko ministarstvo navelo je da će sumu od 200 miliona funti (230 miliona evra) izdvojiti ukoliko se postigne primirje sa Rusijom. Ta sredstva, izvučena iz vojnog budžeta za 2026. godinu, "obezbediće nova vozila, komunikacione sisteme i mogućnosti zaštite od dronova, osiguravajući da su britanske trupe spremne za raspoređivanje", navodi se u saopštenju. Proizvodnja dronova presretača Oktopus počeće tokom ovog meseca u Velikoj Britaniji "kako bi se ojačala
Ključne reči

BudžetUkrajinaVelika BritanijaLondonRusija

