"Izrael je sazreo i razvio neverovatne kapacitete", Netanjahu: U budućnosti ćemo smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći!…

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da se nada da će Izraelu narednoj deceniji postepeno smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći.

On je ranije govorio da Izrael ne bi trebalo da zavisi od strane vojne pomoći. - Želim da postepeno smanjujemo vojnu pomoć u narednih 10 godina - rekao je Netanjahu u intervjuu za magazin Ekonomist. Na pitanje da li to znači smanjenje "do nule", odgovorio je potvrdno. Netanjahu je dodao da je, tokom nedavne posete, američkom predsedniku Donaldu Trampu rekao koliko Izrael duboko ceni vojnu pomoć koju mu je Amerika pružala tokom godina, ali i to da je Izrael "sazreo