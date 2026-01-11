"Izrael je sazreo i razvio neverovatne kapacitete", Netanjahu: U budućnosti ćemo smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći!

Kurir pre 24 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
"Izrael je sazreo i razvio neverovatne kapacitete", Netanjahu: U budućnosti ćemo smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći!…

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da se nada da će Izraelu narednoj deceniji postepeno smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći.

On je ranije govorio da Izrael ne bi trebalo da zavisi od strane vojne pomoći. - Želim da postepeno smanjujemo vojnu pomoć u narednih 10 godina - rekao je Netanjahu u intervjuu za magazin Ekonomist. Na pitanje da li to znači smanjenje "do nule", odgovorio je potvrdno. Netanjahu je dodao da je, tokom nedavne posete, američkom predsedniku Donaldu Trampu rekao koliko Izrael duboko ceni vojnu pomoć koju mu je Amerika pružala tokom godina, ali i to da je Izrael "sazreo
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Skup podrške protestima u Iranu ispred Bele kuće

Skup podrške protestima u Iranu ispred Bele kuće

Politika pre 24 minuta
"Putin se plaši Amerike koju ja predvodim" Tramp opet jak na rečima kada govori o lideru Rusije: "Strah od Evrope nema, ali od…

"Putin se plaši Amerike koju ja predvodim" Tramp opet jak na rečima kada govori o lideru Rusije: "Strah od Evrope nema, ali od nas ima"

Blic pre 44 minuta
IDF priprema plan za novu veliku ofanzivu u Gazi u martu

IDF priprema plan za novu veliku ofanzivu u Gazi u martu

Politika pre 1 sat
Američke vlasti naložile svojim državljanima da odmah napuste Venecuelu

Američke vlasti naložile svojim državljanima da odmah napuste Venecuelu

Danas pre 2 sata
Izbili nasilni neredi u Americi Mineapolis pod opsadom zbog ubistva žene, ključa i u drugim gradovima (foto, video)

Izbili nasilni neredi u Americi Mineapolis pod opsadom zbog ubistva žene, ključa i u drugim gradovima (foto, video)

Blic pre 1 sat
Zašto je „bela Amerika“ o kojoj Tramp sanja samo fantazija?

Zašto je „bela Amerika“ o kojoj Tramp sanja samo fantazija?

Danas pre 3 sata
Tramp potpisao dekret kojim se štiti novac od venecuelanske nafte

Tramp potpisao dekret kojim se štiti novac od venecuelanske nafte

Danas pre 2 sata

Ključne reči

IzraelDonald Trampamerikasad

Svet, najnovije vesti »

Gori skladište nafte u Rusiji: Ukrajina izvela napad dronovima u Volgogradskoj oblasti

Gori skladište nafte u Rusiji: Ukrajina izvela napad dronovima u Volgogradskoj oblasti

Danas pre 29 minuta
Nikaragvanska vlada oslobodila desetine političkih zatvorenika na zahtev američke ambasade

Nikaragvanska vlada oslobodila desetine političkih zatvorenika na zahtev američke ambasade

Danas pre 29 minuta
Britanija dreši kesu: London ulaže ogroman novac u pripremu vojske za raspoređivanje u Ukrajini, od cifre će vam se zavrteti u…

Britanija dreši kesu: London ulaže ogroman novac u pripremu vojske za raspoređivanje u Ukrajini, od cifre će vam se zavrteti u glavi!

Kurir pre 29 minuta
"Izrael je sazreo i razvio neverovatne kapacitete", Netanjahu: U budućnosti ćemo smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći!…

"Izrael je sazreo i razvio neverovatne kapacitete", Netanjahu: U budućnosti ćemo smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći!

Kurir pre 24 minuta
Najmanje četiri osobe povređene u ukrajinskom napadu na Voronjež u Rusiji

Najmanje četiri osobe povređene u ukrajinskom napadu na Voronjež u Rusiji

Politika pre 9 minuta