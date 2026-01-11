Nacionalne penzije Jadranki Jovanović, Beti Đorđević, Mirku Kodiću i Pištalu: Evo koliko će mesečno primati do kraja života, a ovi umetnici su na spisku

Vlada Srbije je krajem decembra dodelila priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, čime je ukupno 21 umetnik i kulturni radnik stekao pravo na doživotno mesečno primanje u visini prosečne zarade u Srbiji.

Odluke su donete 30. decembra, a potpisao ih je predsednik Vlade, prof. dr Đuro Macut, prenosi Nin. Među dobitnicima priznanja nalaze se istaknuti književni prevodioci, pisci, muzički i filmski autori, kao i kulturni radnici čiji je doprinos decenijama oblikovao umetničku i intelektualnu scenu Srbije, saopštilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS). Priznanje su dobili književni prevodilac Zorislav Paunković, scenarista i filmski kritičar Nebojša Pajkić,