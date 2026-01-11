Napadnut Voronjež, ima mrtvih i ranjenih! Ukrajinci udarili žestoko, PVO dejstvovala cele noći! Objavljeni snimci drona kako se zakucava u zgradu! (foto/video)

Kurir pre 4 sati  |  Beta/Preneo: V.M.)
Napadnut Voronjež, ima mrtvih i ranjenih! Ukrajinci udarili žestoko, PVO dejstvovala cele noći! Objavljeni snimci drona kako…

U ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Voronježubijena je jedna osoba, a tri su ranjene, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Mlada žena preminula je tokom noći na odeljenju intenzivne nege, nakon što su delovi oborenog drona pali na njenu kuću tokom napada juče, naveo je guverner Voronješke oblasti Aleksandar Gusev na Telegramu. Još tri osobe su povređene, dok je više od 10 stambenih zgrada, kuća i jedna srednja škola oštećeno, rekao je Gusev, dodajući da je protivvazdušna odbrana oborila 17 dronova iznad Voronježa. Grad ima nešto više od milion stanovnika i nalazi se oko 250 kilometara
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ukrajinski dronovi pogodili Voronjež: Jedna osoba poginula, tri ranjene

Ukrajinski dronovi pogodili Voronjež: Jedna osoba poginula, tri ranjene

NIN pre 14 minuta
Zelenski: Nakon ruskih udara energetska situacija i dalje teška; Sijarto: Orban prepreka da se Mađarska uvuče u rat

Zelenski: Nakon ruskih udara energetska situacija i dalje teška; Sijarto: Orban prepreka da se Mađarska uvuče u rat

RTS pre 1 sat
(Video) "Rat je stigao" Rusija u grotlu paklenog napada, ima mrtvih: Objavljeni dramatični snimci, ljudi izašli na ulice

(Video) "Rat je stigao" Rusija u grotlu paklenog napada, ima mrtvih: Objavljeni dramatični snimci, ljudi izašli na ulice

Blic pre 1 sat
Desilo se ono čega se Ukrajina plašila: Zelenski: Gradovi bez struje, vode i grejanja

Desilo se ono čega se Ukrajina plašila: Zelenski: Gradovi bez struje, vode i grejanja

Blic pre 3 sata
Zelenski: Nakon ruskih udara energetska situacija i dalje teška

Zelenski: Nakon ruskih udara energetska situacija i dalje teška

Politika pre 3 sata
Najnovije oglašavanje Zelenskog: Nakon ruskih udara energetska situacija i dalje teška

Najnovije oglašavanje Zelenskog: Nakon ruskih udara energetska situacija i dalje teška

Večernje novosti pre 3 sata
Ima mrtvih u napadu na Voronjež: Objavljeni snimci ukrajinskog drona kako se zakucava u zgradu (foto/video)

Ima mrtvih u napadu na Voronjež: Objavljeni snimci ukrajinskog drona kako se zakucava u zgradu (foto/video)

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerUkrajinaRusijaRat u Ukrajinivolodimir zelenskiVoronjezorešnik

Svet, najnovije vesti »

Ukrajinski obaveštajci: Kadirov je u bolnici, stanje mu se naglo pogoršalo

Ukrajinski obaveštajci: Kadirov je u bolnici, stanje mu se naglo pogoršalo

Vesti online pre 14 minuta
Tramp: Predlažem kubanskim vlastima da naprave dogovor pre nego što bude prekasno

Tramp: Predlažem kubanskim vlastima da naprave dogovor pre nego što bude prekasno

Sputnik pre 9 minuta
Ukrajinski dronovi pogodili Voronjež: Jedna osoba poginula, tri ranjene

Ukrajinski dronovi pogodili Voronjež: Jedna osoba poginula, tri ranjene

NIN pre 14 minuta
Uživo: Naoružani Kurdi upali u Iran i napali snage bezbednosti! Garda hitno reagovala, umešala se Turska! "Biće sve nasilnije"…

Uživo: Naoružani Kurdi upali u Iran i napali snage bezbednosti! Garda hitno reagovala, umešala se Turska! "Biće sve nasilnije" (video)

Kurir pre 14 minuta
Kadirov u teškom stanju? Ukrajinski obaveštajci tvrde da mu otkazuju bubrezi, članovi porodice stižu u bolnicu, Putin sprema…

Kadirov u teškom stanju? Ukrajinski obaveštajci tvrde da mu otkazuju bubrezi, članovi porodice stižu u bolnicu, Putin sprema novog lidera Čečenije?

Kurir pre 9 minuta