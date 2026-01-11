Premijer Francuske tvrdi da ne želi ni pad vlade ni raspuštanje parlamenta: Lekornu zatražio od ministarstva da bude spremno za izbore?

Kurir pre 54 minuta  |  Beta
Premijer Francuske tvrdi da ne želi ni pad vlade ni raspuštanje parlamenta: Lekornu zatražio od ministarstva da bude spremno…

Premijer Francuske Sebastijan Lekornu izjavio je da ne želi ni pad vlade, a još manje raspuštanje parlamenta, preneo je tamošnji list Parizijen.

Međutim, u krugovima bliskim vladi kruže priče da je Lekornu zatražio od ministarstva unutrašnjih poslova da bude spremno za eventualne prevremene parlamentarne izbore koji bi bili održani kad i lokalni, 15. i 22. marta. Ti prevremeni parlamentarni izbori bi bili u slučaju pada vlade. "Da budemo jasni. Ne želim ni cenzuru, a još manje raspuštanje. Moja borba je za stabilnost i sprečavanje nereda", rekao je Lekorni za Parizijen. Francuski premijer će se naredne
Danas pre 4 sati
