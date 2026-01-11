Presek stanja na putevima i granicama u Srbiji Kolone kamiona na ovom prelazu, a samo na jednoj naplatnoj stanici obustavljen saobraćaj

Kurir pre 4 sati
Saobraćaj na auto-putu E-80 danas je otežan zbog snežnih padavina i zadržavanja teretnih vozila na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije.

Zbog zadržavanja kamiona na izlazu iz Srbije, formirana je kolona teretnih vozila u smeru ka graničnom prelazu Gradina, a na naplatnoj stanici Dimitrovgrad saobraćaj za teretnjake je obustavljen, uz povremena propuštanja. Na istoj deonici auto-puta E-80, u zoni tunela Sopot, Pržojna padina i Progon, zbog snežnih padavina smanjeno je ograničenje brzine kretanja vozila. Takođe, Putevi Srbije upozorili su vozače da usled niskih temperatura tokom jutra i večeri
