Tramp nastavio sa pretnjama: Snažno im predlažem da postignu dogovor sa Vašingtonom, pre nego što postane kasno

Kurir pre 2 sata
Predsednik SAD Donald Tramp je danas u objavi na njegovoj društvenoj mreži Truth Social pojačao pritisak na Kubu, navodeći da „snažno predlaže“ da zemlja postigne dogovor sa Vašingtonom i da više neće dobijati novac od naftne industrije Venecuele. "Kuba je decenijama živela od velikih količina nafta i novca iz Venecuele.

Zauzvrat, Kuba je pružala ‘bezbednosne usluge’ poslednja dva venecuelanska diktatora, ali više ne", napisao je Tramp. U objavi je nastavio: "Većina tih Kubanaca je mrtva od prošlonedeljne američke akcije, a Venecuela više ne treba zaštitu od nasilnika i iznuđivača koji su ih držali kao taoce toliko godina. Venecuela sada ima Sjedinjene Američke Države, najmoćniju vojsku na svetu (daleko!), da ih štiti, i štitićemo ih. Više neće biti nafte i novca za Kubu - nula!".
