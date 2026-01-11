Zajedno u akciji! Uprava za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu pruža pomoć opštini Loznica usled vremenskih nepogoda (foto)…

Usled obilnih i teških snežnih padavina koje su prethodnih dana zahvatile zapadnu Srbiju, uključujući i teritoriju opštine Loznica, došlo je do značajnih problema u funkcionisanju saobraćaja i elektroenergetske mreže, usled čega je u ovoj opštini proglašena vanredna situacija.

Više od 20 sela već nekoliko dana je bez električne energije, što je znatno otežalo svakodnevni život stanovništva. Na poziv Opštine Loznica i Opštinskog štaba za vanredne situacije, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova angažovao je dodatne ljudske i tehničke kapacitete iz svojih uprava u Beogradu i Kragujevcu, u cilju pružanja pomoći ugroženom stanovništvu. Pripadnici Uprave za vanredne situacije Kragujevac su od ranih jutarnjih časova