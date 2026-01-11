Čubrilo otkrio kada stiže otopljenje: Nakon ledenih dana skače temperatura za blizu 30 stepeni

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Čubrilo otkrio kada stiže otopljenje: Nakon ledenih dana skače temperatura za blizu 30 stepeni

Sneg i led okovali su Srbiju ove nedelje, a meteorolog-amater Marko Čubrilo je u najnovijoj vremenskoj prognozi najavio da otopljenje stiže u sredu 14. januara.

Prema njegovoj prognozi, otopljenje će potrajati 10 do 15 dana. Novo zahlađenje oko 24. januara. Preciznije podatke imaće kada se približi taj datum. "Do srede hladno i uglavnom suvo, samo ponedge najčešće danas uz slab sneg. Duvaće umeren, zapadni i severozapadni vetar koji će u sredu okrenuti na jugozapadni smer. Noći i jutra vrlo hladni uz mrazeve od -17 do -7, a lokalno i oko -20 stepeni Celzijusa. Danas i sutra nad većim delom regiona 'ledeni dan' uz maksimume
