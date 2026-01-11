NATO šalje avione i brodove protiv Trampa: Haos zbog Grenlanda, mobiliše se Evropa

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
NATO šalje avione i brodove protiv Trampa: Haos zbog Grenlanda, mobiliše se Evropa

Velika Britanija predvodi pregovore sa najbližim evropskim saveznicima o potencijalnom raspoređivanju trupa na Grenlandu kako bi se obezbedio Arktik, piše britanski " Telegraf".

Prema navodima ovog lista, britanski zvaničnici su se poslednjih dana sastajali sa kolegama iz više evropskih zemalja, uključujuči Nemačku i Francusku, kako bi započeli pripreme za eventualno raspoređivanje trupa. Američki predsednik Donald Tramp je, nakon uspešno izvedene akcije hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura, ponovo aktivirao priču o Grenlandu i najavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da zauzmu Grenland iz bezbednosnih razloga. Navodno,
