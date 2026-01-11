"Ovo je teže, ali pošteno": Ivica Tucak nije hteo da kaže jednu stvar u Beogradu

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak ocenio je da na Evropskom prvenstvu u Beogradu nema izrazitog favorita, odnosno nije nijednog trenutka želeo da kaže da su njegove "barakude" najbliže zlatnoj medalji. "Generalno, odradili smo baš veliki deo posla i - što je najvažnije - nemamo većih problema sa povredama.

Sve je do sada bilo ukalkulisano - i te manje povrede i problemi sa gripom. Sada je sve u najboljem mogućem redu i mogu reći da jedva čekamo da prvenstvo počne", rekao je Tucak čija će reprezentacija danas od 18 sati igrati svoj prvi meč protiv Slovenije, a zatim u grupnoj fazi ima još Gruziju (utorak, 12.45) i Grčku (četvrtak, 20.30). U Beogradu se Evropsko prvenstvo igra po novom sistemu, gde nakon prvog dela po tri reprezentacije iz svake grupe prolaze u drugu