RHMZ objavio detaljnu prognozu: Srbiju čeka ledenih -15, a od ovog datuma kreće i košava

Ledeni talas potrajaće i narednih dana, uz izražene jutarnje mrazeve, dok se postepeno popuštanje hladnoće i minusa očekuje od sredine sedmice, navodi RHMZ.

Do kraja dana u Srbiji će biti veoma hladno. Na severu Vojvodine pretežno sunčano, dok će u ostalim krajevima biti umereno do potpuno oblačno, ponegde uz slabo provejavanje snega. Vetar slab i umeren, mestimično i jak severozapadni, a na istoku zemlje sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od -4 do 0 stepeni. Poslepodne i uveče očekuje se postepeno razvedravanje u ostalim krajevima Vojvodine i zapadne Srbije, dok će se tokom noći razvedravanje