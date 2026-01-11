Sabalenka naterala Ukrajinku da propadne u zemlju: Ponizila je pred svima, pa dobila lekciju

Mondo pre 2 sata  |  Milutin Vujičić
Sabalenka naterala Ukrajinku da propadne u zemlju: Ponizila je pred svima, pa dobila lekciju

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka osvojila je titulu u Brizbejnu pošto je u finalu pobedila Martu Kostjuk (6:4, 6:3), međutim posle meča o tenisu - ni reč.

Razlog je ponašanje Ukrajinke koja nije želela da pruži ruku svojoj protivnici iz Belorusije, zbog jasne političke konotacije, dok takođe nije htela ni da joj javno čestita na tituli. Kada je stala pred mikrofon i dobila utešnih trofej, odlučila je da priča o situaciji u svojoj zemlji, zahvalila se organizatorima, deci koja skupljaju loptice i sponzorima, dok o Sabalenki nije htela da kaže ni reč. Iako je svima jasno da je Beloruskinja to primetila i nije joj bilo
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Dobar početak godine: Hamad Međedović u glavnom žrebu Oklenda!

Dobar početak godine: Hamad Međedović u glavnom žrebu Oklenda!

Večernje novosti pre 1 sat
"Neće da pruži ruku? Ma, briga me!" Novinar pitao Sabalenku o sramnom ponašanju Ukrajinke, Beloruskinja ponovo pokazala klasu!…

"Neće da pruži ruku? Ma, briga me!" Novinar pitao Sabalenku o sramnom ponašanju Ukrajinke, Beloruskinja ponovo pokazala klasu!

Kurir pre 2 sata
Bublik otvorio godinu na najbolji mogući način: Trofej u Hong Kongu za Aleksandera!

Bublik otvorio godinu na najbolji mogući način: Trofej u Hong Kongu za Aleksandera!

Kurir pre 2 sata
Medvedev osvojio prvi trofej u godini

Medvedev osvojio prvi trofej u godini

RTS pre 3 sata
Pala 22. titula u 22. različitom gradu: Medvedev opet kreće na vrh

Pala 22. titula u 22. različitom gradu: Medvedev opet kreće na vrh

Nova pre 3 sata
Poznati milioner crveneo zbog Sabalenke! Hit scena: Osvojila titulu, pa isprozivala dečka pred svima! Ljudi vrštali od smeha…

Poznati milioner crveneo zbog Sabalenke! Hit scena: Osvojila titulu, pa isprozivala dečka pred svima! Ljudi vrštali od smeha, njemu nije bilo svejedno!

Kurir pre 3 sata
Ukrajinka posle izgubljenog finala u Brizbejnu: Hiljade ljudi u Ukrajini bez struje i grejanja na hladnoći od "minus 20"

Ukrajinka posle izgubljenog finala u Brizbejnu: Hiljade ljudi u Ukrajini bez struje i grejanja na hladnoći od "minus 20"

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisBelorusijaArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Glušac: Imamo motivaciju da pobedimo Španiju, nemamo više prava na kiks

Glušac: Imamo motivaciju da pobedimo Španiju, nemamo više prava na kiks

RTV pre 31 minuta
Vaterpolisti Italije deklasirali Tursku na EP

Vaterpolisti Italije deklasirali Tursku na EP

RTV pre 31 minuta
Lajović na startu kvalifikacija za AO igra protiv Argentinca Akoste

Lajović na startu kvalifikacija za AO igra protiv Argentinca Akoste

RTV pre 31 minuta
Debitovao Tajrik Džons: Debi iz snova za doskorašnjeg centra Partizana!

Debitovao Tajrik Džons: Debi iz snova za doskorašnjeg centra Partizana!

Hot sport pre 21 minuta
(Uživo) Zvezda - Debrecin: Crveno-beli gaze Mađare, ali i primili gol

(Uživo) Zvezda - Debrecin: Crveno-beli gaze Mađare, ali i primili gol

Kurir pre 11 minuta