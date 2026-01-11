Sutra povratak u školske klupe: Raspust završen za jedan deo učenika, ostali imaju još nedelju dana slobodno

Poslednji dan zimskog raspusta za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini bio je petak, 9. januar, a učenici su bili slobodni preko vikenda.

Tako sa su već od sutra učenici osnovnih i srednjih škola u školama čime zvanično počinje drugo polugodište u vojvođanskim školama. Podsetimo, prema školskom kalendaru 2025/26. za AP Vojvodinu, kraj prvog polugodišta u ovoj pokrajini počeo je 24. decembra, ali trajao je kraće, te će se učenici u Vojvodini u klupe vratiti u ponedeljak, 12. januara. Iako je za đake u vojvođanskim školama sutra prvi dan u drugom polugodištu, učenici u ostatku Srbije vraćaju se u klupe