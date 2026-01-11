Desetine uhapšene u Mineapolisu tokom protesta protiv ICE-a (FOTO/VIDEO)

Najmanje 29 osoba uhapšeno je u Mineapolisu tokom protesta zbog smrti žene koju je upucao agent američke Službe za imigraciju i carinu (ICE), piše BBC.

Jedan policijski službenik je takođe povređen nakon što je u njega bačen "komad leda“, saopštili su gradski zvaničnici, tokom demonstracija u kojima je u petak uveče učestvovalo oko 1.000 ljudi, piše ovaj medij. Protesti protiv sprovođenja imigracione politike održani su širom SAD nakon što je 37-godišnja Rene Nikol Gud (Renee Nicole Good) u sredu upucana u svom automobilu. Administracija Donalda Trampa saopštila je da je agent koji je pucao postupao u samoodbrani.