EDS: U Ivanjici se postepeno vraća napajanje električnom energijom

Broj prekida na teritoriji Zapadne Srbije koja je bila ugrožena vremenskim nepogodama se smanjuje, saopštila je Elektodistribucija Srbije (EDS), piše Danas.

Kako se navodi u saopštenju, otklonjen je kvar na EMS-ovom dalekovodu 110 kV Arilje-Ivanjica i dalekovod je pušten u rad. Napajanje električnom energijom u Ivanjici vraćaće se sukcesivno po trafostanicama, što je neophodno zbog velike hladnoće. Ekipe EMS-a i EDS-a tokom cele noći bile na terenu i u izuzetno teškim uslovima, po snažnoj vejavici, na nepristupačnom terenu pronašle kvar. Stabilizuje se i napajanje korisnika u Zlatiborskom okrugu, kao i u Mačvanskom i