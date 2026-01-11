Stefanović: Treba menjati način rukovođenja javnim tužilaštvom i odnos prema javnosti

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović kaže da, kao i većina od dve trećine javnih tužilaca u Srbiji, misli da treba da se menja način rukovođenja javnim tužilaštvom, kao i odnos tužilaštva prema javnosti i građanima.

"U proteklih 16 godina kao društvo smo dobili faktičku personifikaciju svih problema oličenu u Vrhovnom javnom tužiocu Zagorki Dolovac. Tu je i jedan broj kolega iz Vrhovnog javnog tužilaštva koji su se isključili iz realnosti operativnog rada i problema sa kojima se javna tužilaštva i javni tužioci suočavaju svakog dana", rekao je Stefanović u intervjuu za "Politiku". Smeta mu i što, kako je naveo, umesto da se prilikom izbora i napredovanja u karijeri poštuje