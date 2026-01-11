Izrael u stanju pojačane pripravnosti zbog moguće američke invazije na Iran

NIN pre 46 minuta  |  Beta
Izrael je u stanju pojačane pripravnosti zbog mogućnosti američke intervencije u Iranu, dok se tamošnje vlasti suočavaju sa najvećim antivladinim protestima u poslednjih nekoliko godina, navela su tri izraelska izvora upoznata sa situacijom.

Predsednik SAD Donald Tramp je poslednjih dana više puta pretio intervencijom i upozorio iranske vlasti da ne koriste silu protiv demonstranata. Juče je izjavio da su SAD "spremne da pomognu". Izvori, koji su prisustvovali bezbednosnim konsultacijama u Izraelu tokom vikenda, nisu precizirali šta tačno u praksi podrazumeva stanje visoke pripravnosti. Izrael i Iran su u junu vodili 12-dnevni rat, tokom kojeg su se SAD pridružile Izraelu u izvođenju vazdušnih udara.
