Rodrigez odbacio Trampove tvrdnje o bezbednosnim uslugama i nafti

Kuba ne prima, niti je ikada primala, novčanu ili materijalnu nadoknadu za bezbednosne usluge pružene bilo kojoj zemlji, saopštio je danas ministar spoljnih poslova Kube Bruno Rodrigez, reagujući na izjave američkog predsednika Donalda Trampa.

Rodrigez je naveo da Kuba, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, nema vladu koja se bavi plaćeničkim aktivnostima, ucenama ili vojnom prisilom protiv drugih država, što je poručio u objavi na društvenim mrežama. On je istakao da Kuba ima puno pravo da uvozi gorivo sa tržišta koja su spremna da ga izvoze i da razvija trgovinske odnose bez mešanja i potčinjavanja jednostranim prinudnim merama koje, kako je naveo, nameću Sjedinjene Američke Države. „Zakon i